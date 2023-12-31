Нетаньяху назвал ожидаемый срок продолжения войны в секторе Газа

Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа продлится «еще много месяцев»

Tекст: Антон Антонов

Нетаньяху сообщил, что Израиль не прекратит боевые действия пока не будут достигнуты поставленные цели, включая уничтожение движения ХАМАС в палестинском анклаве, передает РИА «Новости».

Также Нетаньяху заявил, что в случае расширения «противостояния» со стороны поддерживаемого Ираном ливанского движения «Хезболла» Израиль «нанесет такие удары, которые ни «Хезболла», ни Иран не представляют».

Напомним, Нетаньяху заявил, что дерадикализация палестинского общества является одним из условий мира в секторе Газа.