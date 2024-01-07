Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ

Tекст: Кристина Цыцура

Для выяснения была создана специальная группа для борьбы с дронами, но перехватить беспилотники пока не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Сам бундесвер считает, что за дронами «стоит Москва», несмотря на отсутствие доказательств.

Российские дипломаты в Берлине ранее отмечали, что некоторых немецких политиков охватила шпиономания, им «везде мерещится рука Кремля».

Ранее в Германии признали опасность российских дронов «Ланцет».