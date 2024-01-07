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Разведка США объяснила перестановки в армии КНР высоким уровнем коррупции
Bloomberg: Перестановки в армии Китая, по версии разведки США, могут быть связаны с высоким уровнем коррупции в НОАК
Американская разведка считает, что власти Китая провели перестановки в армии из-за «коррупции в ее рядах», которая подорвала усилия по модернизации вооруженных сил КНР, сообщили источники Bloomberg.
По имеющимся у источников данным, из-за масштабов коррупции в армии КНР некоторые китайские ракеты якобы наполнены водой вместо топлива. Как отмечает Bloomberg, эта информация подорвало доверие к армии, особенно к ракетным войскам, передает ТАСС.
За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников КНР. Из-за такого уровня коррупции, по мнению разведки США, Китай вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.
При этом Bloomberg подчеркивает, что эти оценки не могли быть проверены независимо, а в прошлом году американские политики «были разочарованы неспособностью разведывательных служб США предоставить информацию о ближайшем окружении [председателя КНР] Си Цзиньпина».
Напомним, в конце 2023 года новым министром обороны КНР стал командующий флотом Дун Цзюнь. В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял Ли Шанфу с должности министра обороны Китая.