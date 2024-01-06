В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.5 комментариев
ВСУ потеряли около 370 военных на Донецком и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более 280 военных на Донецком направлении и до 90 – на Краснолиманском
На Донецком направлении потери вооруженных сил Украины составили более 280 военных, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев. На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 90 человек, сообщил старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров.
На Донецком направлении нанесены удары по ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. ВСУ потеряли семь автомобилей, РСЗО RM-70 Vampire, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», три миномета, передает РИА «Новости».
Артиллерия Центральной группировки российских войск поразила более 100 объектов ВСУ. Украинские войска потеряли два автомобиля, самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и гаубицу Д-30. У Серебрянского лесничества на торском участке отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, за неделю потери ВСУ на Донецком направлении превысили 1990 военных и четыре танка. На Краснолиманском направлении украинская сторона потеряла более 690 человек, два танка.