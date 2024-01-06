ВСУ потеряли более 280 военных на Донецком направлении и до 90 – на Краснолиманском

Tекст: Антон Антонов

На Донецком направлении нанесены удары по ВСУ в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки. ВСУ потеряли семь автомобилей, РСЗО RM-70 Vampire, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика», три миномета, передает РИА «Новости».

Артиллерия Центральной группировки российских войск поразила более 100 объектов ВСУ. Украинские войска потеряли два автомобиля, самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и гаубицу Д-30. У Серебрянского лесничества на торском участке отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, передает ТАСС.

Напомним, за неделю потери ВСУ на Донецком направлении превысили 1990 военных и четыре танка. На Краснолиманском направлении украинская сторона потеряла более 690 человек, два танка.