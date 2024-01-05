Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении «Южная» группировка отразила за этот период девять атак украинской стороны, ВСУ потеряли более 1990 человек, четыре танка, 17 боевых бронированных машин, включая американские Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

На Южно-Донецком направлении группировки «Восток» отразила пять атак, поражены подразделения ВСУ у Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского, Угледара, Урожайного (ДНР) и Приютного (Запорожская область).

На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 950 человек, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила четыре атаки, поражены скопления живой силы ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР), Торского, Григоровки (ДНР) и Серебрянского лесничества.

За семь дней украинская сторона на этом направлении потеряла более 690 человек, два танка, 11 боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении отражена атака противника к северу от Новопрокоповки в Запорожской области. Поражена живая сила и техника ВСУ у Вербового, Орехова, Каменского, Лукьяновского, Новоданиловки, Работино (Запорожская область). ВСУ за неделю потеряли до 350 человек, танк, 15 боевых бронированных машин и восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поражена живая сила ВСУ на правом берегу Днепра у Тягинки, Ивановки, Садового и Токаревки Херсонской области. Украинские военные за семь дней потеряли там до 225 человек. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 14 лодок, установка ЗРК «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция РЭБ и склад боеприпасов.