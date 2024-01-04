Выставку «Россия» в первый день работы в 2024 году посетили 156 тыс. человек

В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки

Вальдемар Гердт допустил рокировку в правительстве Германии

Tекст: Алёна Задорожная

«Общегерманская забастовка, которая стартует 8 января, покажет всю меру накопившегося народного гнева против политики Шольца. И чтобы полностью не потерять контроль над ситуацией, в правительстве действительно могут сделать рокировку, посадив в кресло канцлера Бориса Писториуса», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Другое дело, что подобная замена ничего не изменит, в том числе в вопросе благосостояния граждан Германии. Поэтому я надеюсь, что народ не согласится на такого рода торг. Если мы действительно хотим что-то изменить, то к власти должны прийти новые люди с другим мышлением и нетривиальными подходами как во внешней, так и во внутренней политике», – добавляет политик.

«Сейчас в Германии протекают сразу несколько кризисов – производственный, энергетический и экономический. А в Берлине сидят исключительно воспитанники заокеанской школы. И, конечно, истинная причина упадка рейтинга Шольца не в скандале, связанным с компанией Wirecard», – убежден собеседник.

«Суть кроется в постепенном обнищании народа и разрушении экономики. Все прочие «грешки» простили бы канцлеру во имя личного благополучия. Ведь люди привыкли, что Шольц в скандалах – как ежик в иголках. А когда дело касается кармана каждого человека, ситуация приобретает другие краски», – подчеркивает он.

«Люди не могут молчать, когда останавливаются производства и они теряют рабочие места. Основная боль в том, что этот процесс уже не остановить. И даже если произойдет чудо, то на восстановление промышленности страны уйдут годы, если не десятилетия», – рассуждает экс-депутат.

«Например, автомобильная индустрия, на которой стояла вся мощь немецкой экономики, полностью сдала свои позиции. И это при том, что каждое шестое рабочее место в государстве зависело от этой отрасли», – приводит пример собеседник.

«Цеха закрываются, конвейеры останавливаются. Причина – высокая цена на энергоносители, которая не позволяет автопрому быть конкурентноспособным. Но я напомню, что стоимость энергоресурсов напрямую связана с идиотским желанием правительства Шольцы ввести санкции против России», – заключил Гердт.

Накануне немецкая газета Bild сообщила о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти в отставку в 2024 году из-за потери доверия. Одним из самых явных факторов недоверия к нему стал неутихающий скандал с компанией Wirecard, а также значительное падение рейтингов немецкого канцлера.

Издание приводит данные опроса INSA от 31 декабря. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, снизился с 20% до 15%. Кроме того, СДПГ отстает от оппозиционного блока ХДС/ХСС почти на 17%. В итоге функционеры СДПГ озаботились падением популярности партии.

Уровень поддержки Шольца как главы правительства тоже упал: лишь каждый пятый немец одобрительно отозвался о результатах его деятельности. Газета также ссылается на статью итальянской газеты La Repubblica, источники которой допускают смену канцлера ФРГ: с Шольца на Бориса Писториуса, ныне министра обороны. При этом сам Писториус – самый популярный политик страны после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал. Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.