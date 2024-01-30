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Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
Двое участников группы «Би-2» могут быть депортированы из Таиланда как в Израиль, так и в Россию, поскольку имеют гражданство обеих стран, остальные трое обладают только российским паспортом, поэтому могут быть депортированы только в эту страну, сообщили в российском консульстве.
В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что музыканты после попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции не могут быть депортированы без своего согласия, передает ТАСС.
«Если гражданин отказывается возвращаться, он может там сидеть пять или десять лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть», – рассказали в российском консульстве.
Там добавили, что власти Таиланда еще не согласовали дату депортации музыкантов с российским гражданством. Решение по этому вопросу будет принято на совещании иммиграционной полиции, проведение которого запланировано на среду.
«По опыту, если на текущей неделе мы согласовываем вопрос депортации, то обычно на следующую неделю назначают дату. Бывает и раньше, смотря какая загруженность», – добавили в консульстве.
Ранее участники «Би-2» сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль.