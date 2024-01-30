Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.4 комментария
Участники «Би-2» сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль
Решение о депортации участников «Би-2» из Таиланда в Израиль отменено, сообщила пресс-служба группы.
Как говорится в сообщении, после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было заявлено, что отменено решение о депортации в Израиль, передает ТАСС.
Там уточнили, что на данный момент участники группы продолжают находиться в миграционном центре в Бангкоке.
Ранее пятеро участников группы «Би-2» с гражданством России отказались от встречи с российским консулом в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.