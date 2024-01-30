Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
В Китае зафиксировали два землетрясения
На территории Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР произошли два землетрясения, сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC).
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в уезде Акчи в 6.27 по пекинскому времени (1.27 мск), передает ТАСС со ссылкой на сообщение CENC.
Его эпицентр залегал на глубине 10 километров. В 9.44 по пекинскому времени (4.44 мск) в уезде произошел второй толчок магнитудой 3,9.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.