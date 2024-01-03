В Псковской области на дискотеке в ДК включили песню Верки Сердючки

Tекст: Ольга Иванова

1 января в соцсети «ВКонтакте» появилось видео дискотеки в районном Доме культуры города Порхов (порховский социально-культурный комплекс). Как следует из ролика, участники дискотеки танцуют под песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина». Это вызвало негодование некоторых пользователей, передает РИА «Новости».

Администрация ДК принесла свои извинения и указала, что диджей поставил композицию «без какого-то злого умысла».

Директор ДК Алла Тарасенкова подчеркнула, что с диджеем «проведена беседа, и он будет наказан». Она напомнила также, что коллектив порховского Дома культуры оказался одним из первых, кто начал оказывать помощь мобилизованным жителям региона.

Ранее жительница Новочеркасска (Ростовская область) вызвала полицию, услышав песню «Гуляночка» Верки Сердючки, которую включили участники свадьбы.