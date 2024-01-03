Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.0 комментариев
ЕС ввел санкции против «Алроса» в рамках запрета на импорт алмазов из России
ЕС включил в черный список «Алросу» и ее гендиректора Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России, объявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель подчеркнул, что санкционные запреты в отношении российских алмазов Евросоюз предпринимает «в координации со странами Группы семи», передает ТАСС.
Напомним, ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем обернется запрет ЕС на российские алмазы для России и для европейцев.