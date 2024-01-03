В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

Tекст: Денис Тельманов

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 10.54 по местному времени (04.54 мск), эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, угроза цунами не объявлялось.

Ранее сообщалось, что в Японии с 1 января произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. При этом в течение 20 часов сохранялась угроза цунами для всего западного побережья страны

Общее число жертв землетрясений достигло 62. Кроме того, более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших – жители префектуры Исикава

Во время подземных толчков были разрушены более 100 домов, еще около 200 уничтожили многочисленные пожары. Спасатели и военные продолжают разбор завалов и поиск людей.

военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны. В результате пять членов экипажа DHC-8 погибли.

