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В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
В японской префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду утром в японской префектуре Исикава, которая пострадала от серии из более 300 мощных землетрясений, начавшихся в понедельник 1 января.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 10.54 по местному времени (04.54 мск), эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой, сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, угроза цунами не объявлялось.
Ранее сообщалось, что в Японии с 1 января произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. При этом в течение 20 часов сохранялась угроза цунами для всего западного побережья страны
Общее число жертв землетрясений достигло 62. Кроме того, более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших – жители префектуры Исикава
Во время подземных толчков были разрушены более 100 домов, еще около 200 уничтожили многочисленные пожары. Спасатели и военные продолжают разбор завалов и поиск людей.
военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны. В результате пять членов экипажа DHC-8 погибли.