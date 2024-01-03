Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Число жертво землетрясений в Японии достигло 62 человека
Во время серии землетрясений в Японии погибли 62 человек
Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 62, свидетельствуют данные региональных властей страны.
Кроме того, более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших – жители префектуры Исикава, которая оказалась в эпицентре продолжающихся землетрясений, передает ТАСС.
Более 100 домов были разрушены во время подземных толчков, еще 200 уничтожили многочисленные пожары.
Спасатели и военные продолжают разбор завалов и поиск людей. Спасательные работы осложнены непрекращающимся дождем.
Около 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей были эвакуированы. Более 33 тыс. домов остаются без электричества, в ряде поселков нет воды. В пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи.
В Японии с 1 января произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. При этом в течение 20 часов сохранялась угроза цунами для всего западного побережья страны, передает ТАСС.
Агентство отмечает, что землетрясение в начале 2024 года стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года.
Сейсмологи предупреждают, что опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7 сохраняется в течение недели.
Ранее сообщалось, что в Японии самолет Japan Airlines (JAL) в воздухе столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны. В результате пять членов экипажа DHC-8 погибли.