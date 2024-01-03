Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы
ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы с подвижной пулеметной установкой
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют боевые роботы, в том числе наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой, БРГ-1 для эвакуации раненых и «Минер БР-1» для минирования.
«Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и «Минер БР-1» успешно применяются на двух направлениях спецоперации – это южнодонецкое и запорожское направления», – сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.
Агентство отмечает, что роботизированная платформа БР-2 используется в зоне спецоперации штурмовыми отрядами Вооруженных сил России. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс «Минер БР-1».
Также в зоне СВО применяется робот для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1.
Ранее президент России Владимир Путин оценил развитие робототехники в России. По словам президента, сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.