ТАСС: В СВО начали применять боевые роботы с подвижной пулеметной установкой

Tекст: Денис Тельманов

«Роботизированные платформы БР-2, БРГ-1 и «Минер БР-1» успешно применяются на двух направлениях спецоперации – это южнодонецкое и запорожское направления», – сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.

Агентство отмечает, что роботизированная платформа БР-2 используется в зоне спецоперации штурмовыми отрядами Вооруженных сил России. Для дистанционного минирования территорий российские войска применяют комплекс «Минер БР-1».

Также в зоне СВО применяется робот для эвакуации раненых и подвоза снабжения БРГ-1.

Ранее президент России Владимир Путин оценил развитие робототехники в России. По словам президента, сферы применения роботов в России есть, но робототехника пока развита в недостаточной степени.