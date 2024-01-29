Путин подтвердил планы отправить на МКС белорусскую космонавтку

Путин дал старт эксплуатации нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю», – ответил Путин на просьбу оператора дать разрешение на передачу управления новым зимовочным комплексом. После этого прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» – добавил президент.

В заключительной части церемонии Путин вновь взял слово. «Мы желаем вам хорошей работы. Желаем, чтобы все шло штатно. Знаю, что на станции предусмотрены и модули, связанные с поддержанием здоровья, спортивные модули. Даже, по-моему, операционная там есть – я исхожу из того, что этим не придется воспользоваться никогда, а вы будете пользоваться системами поддержания здоровья», – дал напутствие глава государства.

Он пояснил, что прежде всего он обращается к полярникам, работающим в столь тяжелых условиях. «И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать – так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям», – добавил российский лидер.

Путин отметил, что специалистам на станции предстоит выполнять тяжелые, но значимые задачи. «Важные и для наших стран, да и для всего человечества – без всякого преувеличения», – резюмировал он, еще раз поблагодарив всех за работу.

«До недавнего времени условия на станции были весьма скромными. Аскетичными, можно сказать. Были далеки от современного уровня и комфорта. Последний капитальный ремонт был здесь более 40 лет назад. Первые строения, насколько я знаю, уже давно погребены под снегом. Даже чуть более поздние – частично или полностью погружены в снег», – описал обстановку глава государства.

Однако, продолжил он, сейчас ситуация изменилась. «Возможности станции увеличились на порядок. Сегодня она в Антарктиде одна из самых современных и хорошо оснащенных», – отметил Путин.

В 2015 году Леонид Михельсон выступил с инициативой построить новый зимовочный комплекс станции «Восток». Это предложение было рассмотрено на заседании попечительского совета Российского географического общества и поддержано президентом Путиным.

Для облегчения сборки станции в трудных условиях Антарктиды была выбрана блочно-модульная конструкция. Комплекс, состоящий из пяти блоков общей площадью более 3 тыс. метров, оснащен современной лабораторией для научных исследований, кабинетами и жилыми комнатами с возможностью размещения до 15 человек зимой и до 35 человек летом, зонами отдыха и занятий спортом, медицинским блоком с самым современным оборудованием для проведения операций и стоматологическим кабинетом. В НЗК также спроектированы помещения для размещения систем жизнеобеспечения комплекса и проведения научных исследований.

Комплекс стоит на опорах, которые позволяют регулировать его высоту в зависимости от уровня снежного слоя. Все оборудование в условиях континентальной Антарктики, куда зимой нельзя попасть, дублировано, а для обеспечения электричеством предусмотрено пятикратное резервирование.

НЗК антарктической станции «Восток» был создан на частные средства, после этого была проведена контрольная сборка комплекса на заводе (ООО «ОЗСК») в Гатчине, он был передан в собственность государства.

В октябре 2021 года модули станции «Восток» были погружены на теплоход «Мыс Дежнева» и теплоход «Андрей Осипов». Суда сопровождал дизельный ледокол «Капитан Хлебников», а также танкер «Ярослав Мудрый», доставивший топливо для нужд обеспечения походов на станцию «Восток» и обеспечения работы всей техники.

Однако в связи со сверхтяжелыми ледовыми условиями при подходе к Антарктиде (толщина льда около два метра с надувами снега у торосов свыше метра, в одной из точек припая зафиксирована толщина льда 3,05 м) проводка заняла на три недели дольше планировавшихся сроков. В итоге разгрузка судов в районе станции «Прогресс» началась только в конце ноября 2021 года. Дальнейшая доставка грузов вглубь континентальной Антарктиды на станцию «Восток» велась санно-гусеничными походами (СГП). Сани были специально спроектированы, предварительно испытаны и способны перевозить груз весом до 60 т.

Расстояние между прибрежной станцией «Прогресс» и станцией «Восток» составляет около 1450 км по ледяной пустыне. При этом на трассе подъем до высоты местами достигает 3500 м над уровнем моря, встречаются заструги – вытянутые вдоль ветра узкие и твердые снежные гребни длиной до нескольких метров и высотой иногда до 1,5 м, рыхлые снега. За первые 250 км СГП преодолели подъем на высоту 2500 м. Передвижение шло в условиях низких температур. На участке ближе к станции «Восток» она иногда летом опускалась ниже –50 °C.

Строители работали в две смены при температурах ниже –30 °C и давлении около 400 мм рт. ст. Грузоподъемные операции осуществлялись кранами грузоподъемностью 80 тонн, изготовленными в Челябинске специально для работ в Антарктиде.

На зимовку в 2023 году остались 22 строителя для завершения всех внутренних работ, обвязки и наладки инженерных сетей трех блоков комплекса. Во время зимовки с апреля по август в Антарктиде царит полярная ночь. На станции «Восток» температура опускается ниже –80 °C. В таких условиях строители продолжают работать.

За летний сезон 2023–2024 годов были собраны оставшиеся два блока «А» и «В» НЗК «Восток», первые три блока НЗК подготовлены к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию, на них планируется поэтапно перенести все научные программы.

Ранее Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде.