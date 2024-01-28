К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.8 комментариев
Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом русскоязычных диверсантов»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион возмутилась большому количеству русскоговорящих жителей Львова.
По ее словам, Львов «превратился в город диверсантов», поскольку она слышит на улицах города русский язык. «Откуда я знаю, что это не москаль», – приводит ее слова «Московский комсомолец».
Она также в очередной раз заявила, что, на ее взгляд, на Украине в принципе не может существовать русскоговорящего населения.
Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.