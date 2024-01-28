Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в Москве

В оперативных службах назвали предварительной причиной пожара в Театре сатиры в Москве нарушение техники безопасности

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал источник, по предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, передает ТАСС.

В пресс-службе театра добавили, что Театр сатиры отменил ближайший спектакль в связи с пожаром в здании. Согласно сообщению на сайте театра, на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене – «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» – «Родненькие мои».

Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров. Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за пожара в театре съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт.