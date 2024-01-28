Съезд с Садового кольца на Брестскую улицу перекрыли из-за возгорания в театре Сатиры

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в связи с возгоранием на Триумфальной площади, 2 перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу, передает РИА «Новости».

В столичной Госавтоиспекции сообщили, что из-за возгорания крыши здания движения транспорта ограничено, на местах происшествий дежурят несколько экипажей ДПС, которые обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар начался в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы на площади 200 кв. метров. Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания.