МЧС увеличило группировку по тушению пожара в Театре сатиры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявили в пресс-службе, для тушения пожара в Театре сатиры наращиваются силы и средства, на месте работают 76 пожарных и 21 единица техники, передает ТАСС.

Тем временем в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания, огонь распространяется.

Там добавили, что спасатели эвакуировали 50 человек из Театра сатиры. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара в Театре сатиры составила 200 кв. метров.