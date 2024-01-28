К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.0 комментариев
МЧС увеличило группировку по тушению пожара в Театре сатиры
Число пожарных расчетов, задействованных в тушении возгорания в Театре сатиры в Москве, увеличено, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как заявили в пресс-службе, для тушения пожара в Театре сатиры наращиваются силы и средства, на месте работают 76 пожарных и 21 единица техники, передает ТАСС.
Тем временем в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания, огонь распространяется.
Там добавили, что спасатели эвакуировали 50 человек из Театра сатиры. Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника.
Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара в Театре сатиры составила 200 кв. метров.