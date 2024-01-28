МЧС: Площадь пожара в Театре сатиры составила 200 кв. метров, огонь быстро распространяется

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, площадь пожара составляет 200 кв. метров, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям купола.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России, в 10.58 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Триумфальная площадь, д. 2, дым выходит из-под кровли административного здания. Там добавили, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пожар начался в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы.