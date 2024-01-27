Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.

Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.