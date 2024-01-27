Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
Вооруженные силы России поразили склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также уничтожили живую силу и военную технику ВСУ в 102 районах, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.
Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.