Российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

С 20 по 26 января «Западная» группировка войск освободила населенный пункт Крахмальное в Харьковской области, а также улучшила положение по переднему краю на отдельных участках, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отбито 43 атаки ВСУ, поражены скопления живой силы и техники 68-й егерской, 25-й, 30-й, 32-й, 43-й, 57-й, 60-й, 66-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 1-й бригады украинской нацгвардии у Макеевки (ЛНР), Берестового, Синьковки (Харьковская область) и Терн (ДНР). Украинская сторона потеряла более 740 человек, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

Также за неделю ВС России нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и дронами по объектам украинского ВПК, которые производят безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы ГСМ и пункты временной дислокации иностранных боевиков. Цель ударов достигнута, назначенные объекты поражены.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции, отражено 17 атак ВСУ. Авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы поразили формирования ВСУ и нацгвардии Украины. ВСУ там потеряли более 1570 человек, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и отразила 12 атак украинских военных. Поражены живая сила и техника 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также 5-й штурмовой бригад у Андреевки, Белогоровки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска и Часова Яра в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 1960 человек, 19 танков, включая один Leopard, 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре машины РСЗО, в том числе MLRS, HIMARS и две «Град». Также поражены 27 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила 31-й, 72-й механизированные, 79-й десантно-штурмовые бригады ВСУ, а также 105-й и 127-й бригады теробороны у Ровнополья, Парасковиевки, Новомихайловки, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область). Там ВСУ потеряли до 745 человек, танк, две боевые бронированные машины, 14 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении поражены 33-я, 65-я, 117-я, 118-я механизированные и 128-й горно-штурмовая бригады, а также 112-я бригада теробороны у Работино, Вербового, Нестерянки и Пятихаток в Запорожской области. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны у Золотой Балки, Михайловки, Тягинки, Змиевки и Станислава в Херсонской области. ВСУ потеряли более 335 человек, две машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии. Там за неделю сдались 35 украинских военнослужащих, из них 16 – на Краснолиманском направлении.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за последние семь дней поразили четыре пусковые установки ЗРК, включая две американских Patriot, французскую SAMP-T, немецкую IRIS-T и три радиолокационные станции к ним. Также поражены радиолокатор ЗРОК С-300 и шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Авиация и средства ПВО за неделю сбили украинский Су-25, шесть крылатых ракет Storm Shadow, четыре тактические ракеты «Точка-У», 28 снарядов HIMARS и Vampire, а также 361 дрон.