Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства

Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО – скорее всего, французские», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент подчеркнул, что точный ответ будет известен через несколько дней.



При этом Путин отметил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы. «Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

Президент также опроверг версию, что самолет мог пострадать от «дружественного огня». «Самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и т. д., а именно системами, ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут: там стоят системы «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», – сказал президент.



Ранее глава государства отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

