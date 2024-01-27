Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.36 комментариев
Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что будут подведены итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвержден аналогичный документ на очередной трехлетний период.
Кроме того, будет принят ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.
Ранее Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. По данным БелТА, президент Белоруссии участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.