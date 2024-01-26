Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.15 комментариев
Эксперт объяснила рост числа индивидуальных предпринимателей среди молодежи
Эксперт Починок: Молодые индивидуальные предприниматели – это бывшие самозанятые
В юном возрасте люди не боятся делать шаги, совершать ошибки, поэтому многие действительно пытаются создать собственный бизнес, сказала газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук Наталья Починок, комментируя рост числа открытых ИП в России людьми в возрасте до 25 лет.
По данным Минэкономразвития, за последние четыре года в России в 1,5 раза выросло число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет, передает РБК. Прирост созданных молодежью ИП в 2023 году оказался вдвое выше, чем темпы роста общего количества индивидуальных предпринимателей.
«Среди молодежи до 35 лет количество индивидуальных предпринимателей выросло практически на 9%. Но здесь нет ничего удивительного. Во-первых, дают свои плоды те мероприятия по развитию предпринимательства, которые связаны с образованием. Это и стартап как диплом – проект Минобрнауки, и достаточно много активностей, связанных с предпринимательством и погружением в профессию среди школьников, такие как внимание к предпринимательству на уровне СПО (среднего профессионального образования)», – говорит Починок.
Во-вторых, продолжает собеседница, именно в юном возрасте люди не боятся делать шаги, совершать ошибки, поэтому многие действительно пытаются создать собственный бизнес.
«В-третьих, молодые индивидуальные предприниматели переходят в этот статус из самозанятых. Речь идет о тех, кто работал курьерами, например. Среди них достаточно много молодежи. Побыв самозанятым, следующий шаг, вполне логичен – это регистрация индивидуального предпринимателя», – объясняет собеседница.
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