Песков опроверг сообщение Bloomberg о «сигналах» со стороны России по Украине

СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

Tекст: Вера Басилая

Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.