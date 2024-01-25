Обнародованы данные о пленных украинцах, погибших в результате крушения Ил-76

Tекст: Валентина Григоренко

Данные военнослужащих издание «Фонтанка» собрало из открытых источников, в том числе соцсетей и украинских сайтов.

45-летний Данильченко находился на борту Ил-76, под номером 11 в списке военнослужащих, погибших в результате украинского теракта. Интервью с ним было опубликовано еще в июне 2022 года. Он, отвечая на вопрос, почему сдался в плен, ответил, «жить захотелось», поскольку всех военных ВСУ «считают за мясо». Данильченко добавил, что им ничего не объясняя, «закидывают на передовую». По его словам, из 15 человек их команды, которые приехали с лейтенантом, больше 10 ничего не понимали в службе.

30-летний Александр Бабаев был командиром танка и руководил отделением взвода связи танкового батальона. Служил в звании старшего сержанта в бригаде имени Константина Пестушко, которая подчиняется оперативному командованию ВСУ «Восток». Пункт постоянной дислокации – город Кривой Рог Днепропетровской области. Предположительно, попал в плен в апреле 2022 года, когда его бригада участвовала в боях под Бахмутом.

Владислав Бобровский 24.06.1979 был водителем в бригадной артиллерийской группе. Служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Бригада участвовала в боях под Бахмутом. Бобровский родом из Львова, попал в плен 28 марта 2022 года во время боев в районе Попасной.

54-летний Евгений Гальцев, предположительно, был взят в плен в апреле прошлого года. Фигурировал в списках на обмен пленными с весны 2023 года.

Алексей Гладыр, 27 лет, служил старшим механиком-водителем и гранатометчиком в составе танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко, которая участвовала в боях за Бахмут. Попал в плен в ходе боев в Мариуполе в апреле 2022 года на территории металлургического завода имени Ильича.

Александр Еськов, 02.06.1988, состоял в учебном механизированном полку ВСУ, взят в плен в Запорожской области.

47-летний Сергей Кобзев служил водителем-слесарем ремонтного отделения автотехники. Предположительно, сдался в плен в 2022 году в Мариуполе.

Максим Коноваленко, 33 года, с декабря 2021 года служил снайпером, впоследствии командовал взводом. Сдался в плен на территории металлургического завода имени Ильича в Мариуполе в апреле 2022 года.

27-летний Дмитрий Корниенко, по неофициальной информации, сдался в плен в Мариуполе весной 2022 года.

Денис Корчан, 07.12.1991, служил в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени атамана Гордиенко, которая была сформирована в 2014 году на базе объединения теробороны в городе Кропивницкий Кировоградской области. Оказался в плену в мае 2022 года.

Олег Кузьма, 35 лет, служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. После взятия в плен отправлен в СИЗО ЛНР.

54-летний Вячеслав Куропятник служил старшим солдатом в гранатометном взводе роты огневой поддержки теробороны Кировоградской области, в мотопехотном батальоне «Движение сопротивления». Фигурировал в неформальных списках военнопленных с мая 2022 года.

Сергей Левкив, 31 год служил связистом в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

45-летний Александр Лемеха служил солдатом в противотанковом артиллерийском дивизионе в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Взят в плен не позднее 22 марта 2022 года.

Валерий Олексиенко, 03.12.1973 служил водителем, в звании прапорщика.

Сергей Онысько, 34 года был в списках претендентов на обмен, опубликованных украинскими пабликами в декабре прошлого года.

Иван Охапский, 14.03.1967 служил в звании старшего солдата в противотанковом артиллерийском взводе в составе 24-й отдельной механизированной бригады.

Назар Петрыкив, 31 год, взят в плен в Северодонецке весной 2022 года. Он также рассказывал, что их командир бросил их «на произвол судьбы, как пушечное мясо», поэтому он сложил оружие по собственному желанию.

Андрей Радушинский, 41 год, служил в девятом танковом батальоне. Первая публичная информация о взятии его в плен появилась в июне 2022 года.

Иван Рой, 21 год, по неофициальным данным, служил в качестве рядового на одном из КПП. Первая публичная информация о взятии его в плен появилась 27 февраля 2023 года.

Сергей Семенов, 25.08.1993 служил в отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр». Эта бригада участвовала в боях за Авдеевку, Первомайское, Сумы, участвовала в контрнаступлении в Харьковской области.

32-летний Валерий Семикрас фигурировал в неформальных украинских списках военнослужащих ВСУ, попавших в плен, как минимум с мая 2022 года.

Игорь Семоненко, 47 лет объявление о розыске человека с таким же именем и такого же возраста в июне 2022 года в соцсетях делала женщина с Украины.

Ярослав Соболев, 21.08.1974 попал в зону боевых действий в ходе мобилизации и служил в звании прапорщика. По его словам, он сдался в плен в городе Попасная Луганской области.

Владислав Стеценко, 28.04.1997 служил в морской пехоте ВСУ, в составе 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Деуран Тайлаков, 36 лет был солдатом взвода радиационной, химической, биологической защиты.

Сергей Тарасов, 30.03.1972, был взят в плен в Бахмуте 27 февраля 2022 года, после чего отправлен в Донецк, проходил лечение в местном госпитале.

Андрей Татуйко, 46 лет участвовал в боевых действиях и до 2022 года.

Николай Трухан, 15.09.1971 служил в звании старшего сержанта в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

35-летний Иван Федека служил в звании солдата в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. Фигурировал в неподтвержденных списках пленных с мая 2022 года.

Виталий Фокин, 38 лет, был мобилизован ВСУ 1 марта 2022 года, взят в плен не позднее 23 апреля. Служил в должности старшего стрелка.

Александр Шелин, 48 лет, служил в ВСУ еще до 2022 года.

Игорь Ярыгин, 10.08.1992 служил солдатом в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады атамана Гордиенко. Фигурирует в неформальных списках пленных украинцев с мая 2022 года.

Ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.