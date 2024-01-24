В Госдуме прокомментировали проект США о передаче Украине активов России

Слуцкий: Закон о передаче Украине российских активов окончательно подорвет доверие к США

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Слуцкий в своем Telegram-канале, билль о конфискации резервов России на сумму в 300 млрд долларов является миной замедленного действия под западным инвестиционным рынком. По его словам, это все из-за того, что принятие окончательно и бесповоротно подорвет доверие к Вашингтону, передает ТАСС.

Он уточнил, что своими «благими намерениями» сенаторы США выстлали для американской национальной экономики дорогу в «ад», где легализовано воровство и «плюют» на право частной собственности.

Депутат подчеркнул, что помимо США доверие подорвется и к Брюсселю, где отдельные члены ЕС уже «протягивают руки» к дивидендам РФ, как это делает Бельгия, которая хочет передать Украине 611 млн евро из доходов от замороженных средств России.

Слуцкий напомнил, что Остап Бендер знал четыреста «способов отъема денег», а Запад в настоящее время создает еще один, и при этом не опирается ни на закон, ни на право. Он заявил, что Россия имеет право ответить на все мошенничество со стороны Запада «соразмерно и без потерь для государственной казны».

Ранее сообщалось, что Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.