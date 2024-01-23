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    Зеленский заставил Кличко вести борьбу за выживание
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    19 комментариев
    23 января 2024, 18:53 • Новости дня

    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда

    Установлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда
    @ t.me

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов на круглом столе в Госдуме представил хронологию событий в поезде, проводница которого выбросила на улицу кота Твикса.

    По словам Пястолова, за пять минут до отправления поезда в Кирове поступили жалобы от пассажиров плацкартного вагона на гуляющего без присмотра кота, передает РБК.

    Проводница взяла животное на руки и отправилась на поиски хозяина, но никто из опрошенных пассажиров не откликнулся. Сама женщина не знала, с кем ехал питомец. Решив, что кот случайно оказался в вагоне во время остановки, проводница подумала, что его хозяева могут находиться на станции.

    Установлено, что пассажир, который перевозил Твикса, во время остановки вышел на перрон, после чего вернулся на свое место и занял верхнюю полку. В этот момент, согласно записям с камер видеонаблюдения, зверь выбрался из стоявшей на полу переноски.

    Пястолов сообщил, что проводница с котом в руках проходила мимо этого пассажира, но тот «почему-то не идентифицировал» питомца, а информация о его пропаже поступила только спустя семь часов.

    Напомним, кота по кличке Твикс, которого проводница выбросила из вагона 11 января, приняв его за бездомного, нашли мертвым. Инцидентом занялся Следственный комитет, а выбросившую кота Твикса проводницу отстранили от работы с пассажирами.

    23 января 2024, 06:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона

    Российский танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ в зоне СВО

    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о подвиге военнослужащих танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова, которые не допустили прорыва ВСУ в зоне спецоперации.

    «Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», – передает RT сообщение Минобороны России.

    Отмечается, что в ходе отражения украинской атаки танкисты уничтожили 16 единиц бронированной техники ВСУ.

    Ранее Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в ДНР, которое было взято штурмом с разных направлений. Российские войска освободили Веселое 18 января.

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    23 января 2024, 16:43 • Новости дня
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская прокуратура завершила расследование дела о взрыве 15 ноября 2022 года на территории страны ракеты, в результате которого погибло два местных жителя, сообщила радиостанция RMF24.

    По данным радиостанции, которая ссылается на результаты расследования, взорвался «снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России», передает ТАСС.

    Следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Поэтому делать выводы, кто отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, выяснить нельзя.

    Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя.

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    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    23 января 2024, 13:26 • Новости дня
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник утром произвели групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, сообщило Минобороны России.

    Удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, он пришелся по объектам ВПК Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На этих объектах производятся ракеты, комплектующие к ним и взрывчатка. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

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    22 января 2024, 20:50 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе

    Хуситы заявили о ракетном ударе по судну ВМС США Ocean Jazz в Аденском заливе

    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар в Аденском заливе по грузовому судну Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Как указал Сариа в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), ВМС Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами, передает ТАСС.

    Ранее президент Джо Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии. Между тем администрация американского президента Джо Байдена рассчитывает включить движение хуситов «Ансар Аллах» в перечень зарубежных террористических организаций.

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску, словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    23 января 2024, 11:42 • Новости дня
    Танец полуголой порноактрисы перед подростками в клубе Новгорода вызвал скандал

    SHOT: Порноактриса, показавшая грудь подросткам в клубе, привлекла внимание прокуратуры

    Tекст: Ольга Никитина

    Прокуратура Новгородской области начала проверку информации о танце российской порноактрисы с оголенной грудью в клубе в Великом Новгороде, где присутствовали подростки, пишут СМИ.

    Надзорное ведомство по итогам проверки намерено оценить действия организаторов мероприятия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Уточняется, что после мероприятия порноактриса разместила видеообращение, признавшись, что ей стыдно за произошедшее.

    Аналогичные мероприятия в клубе были отменены по инициативе организаторов.

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    22 января 2024, 20:41 • Новости дня
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, документ опубликован на сайте кабмина.

    Документом предлагается запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией, запретить въезд на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запретить во всех таможенных режимах железнодорожное сообщение для лиц, связанных с Россией, а также запретить плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе прошлого года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.

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    22 января 2024, 21:34 • Новости дня
    Боррель предупредил Алиева о последствиях «нарушения суверенитета Армении»

    Боррель предупредил Алиева о последствиях в случае «нарушения суверенитета Армении»

    Боррель предупредил Алиева о последствиях «нарушения суверенитета Армении»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Как указал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство. По его словам, любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьезные последствия для отношений Евросоюза с Азербайджаном, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет взаимных территориальных претензий.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.

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    23 января 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Польши от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском

    Полонист Стремидловский назвал отказ Варшавы от иска по смоленской авиакатастрофе частью внутрипольской войны

    Эксперт объяснил отказ Польши от иска к России по крушению Ту-154 под Смоленском
    @ Олег Минеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Гражданскую платформу» меньше всего волнует, есть ли в катастрофе Ту-154 якобы вина Москвы или нет. Для них сейчас куда важнее нанести ответный политический удар партии «Право и справедливость» (ПиС)». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее МИД Польши заявил, что Варшава отказывается от подачи иска в ЕСПЧ по делу о катастрофе президентского Ту-154 под Смоленском.

    «Смоленская трагедия была и остается предметом острой внутриполитической борьбы в Польше. Конечно, звучали и обвинения в адрес России. Но сейчас «Гражданскую платформу» меньше всего волнует, есть ли в катастрофе Ту-154 якобы вина Москвы. Для них куда важнее нанести ответный политический удар партии «Право и справедливость» (ПиС)», – сказал полонист Станислав Стремидловский.

    По его мнению, объяснять причины отказа Варшавы от иска в ЕСПЧ отсутствием доказательств якобы вины Москвы в смоленской авиакатастрофе не совсем корректно. «Речь идет исключительно о польско-польской войне», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что иск появился в рамках деятельности ПиС, а конкретно – комиссии по расследованию катастрофы, возглавляемой Антони Мачеревичем.

    «В 2016 году он заявлял, что подготовленный правительством Дональда Туска отчет об авиакатастрофе под Смоленском был сфальсифицирован. Выводы этого документа также не устраивали Ярослава Качиньского. На протяжении нескольких лет Качиньский пытался так или иначе привлечь к ответственности Туска и Радослава Сикорского, которых называл виновниками трагедии», – добавил полонист.

    «Вновь вернувшаяся к власти по итогам выборов «Гражданская платформа» теперь начала очищать эту историю от конспирологии, которую развела ПиС. На мой взгляд, тему с авиакатастрофой под Смоленском постепенно будут закрывать», – прогнозирует Стремидловский. Он указал, что новый глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заявил о создании группы для оценки работы комиссии по крушению президентского Ту-154.

    При этом политолог допускает, что тему со смоленской трагедией могут реанимировать. «Это может произойти, если в Польше пройдут досрочные выборы и каким-то чудом на них выиграет ПиС. Если к власти вернутся Ярослав Качиньский, Антони Мачеревич, то они вполне могут «выкопать стюардессу», – считает полонист. Но в конце 2027 года, когда назначены очередные выборы в Сейм и Сенат, эта тема вряд ли будет актуальной, поскольку, как считает Стремидловский, «даже в ПиС тема авиакатастрофы практически никого не будет волновать».

    Ранее МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском.

    «Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», – говорится в заявлении ведомства.

    В октябре 2023 года Збигнев Рау подписал соглашение с юридической компанией Эммерсона о подготовке иска в ЕСПЧ. В иске планировали заявить об «ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, совершенные в связи с авиакатастрофой». Иск должен был включать утверждения о нарушении статьи 2 Европейской конвенции по правам человека, которая касается права на жизнь, и «нарушении прав семей жертв этого события».

    Напомним, самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент Лех Качиньский, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

    В декабре 2022 года Сейм Польши признал Россию виновной в катастрофе под Смоленском. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что польские власти отказываются «смотреть правде в глаза» и признавать реалии трагедии.

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    23 января 2024, 09:50 • Новости дня
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине

    SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины

    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
    @ Oliver Berg/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине, пишут немецкие СМИ.

    В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.

    Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

    Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

    Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.

    Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.

    В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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    23 января 2024, 12:30 • Новости дня
    База наемников поражена при ударах по Харькову

    Источник: База наемников поражена при ударах по Харькову

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе российских ударов по Харькову во вторник повреждение получило расположение иностранных наемников, сообщил представитель экстренных служб.

    Точечные удары ночью наносились по расположению наемных боевиков, точно не установлено, граждане какой страны эти лица, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар. Согласно информации украинских СМИ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.

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    23 января 2024, 12:34 • Новости дня
    Дальнобойщик сообщил о выброшенной гумпомощи для участников СВО в ДНР

    «161.RU»: На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    В городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружена свалка из гуманитарной помощи для участников спецоперации, пишут местные СМИ со ссылкой на дальнобойщика Александра Закутнего.

    Мужчина рассказал, что узнал о свалке от жителя Амвросиевки, где он сделал остановку. По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Дальнобойщик уточнил, что на свалке были ленточные носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты, косынки, теплые куртки и резиновые сапоги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал «161.RU».

    Никаких опознавательных знаков на месте свалки не было, добавил он.

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    23 января 2024, 14:10 • Новости дня
    Участник КВН Геворкян умер в Сочи после драки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Игрок КВН Амиран Геворкян погиб на фестивале в Сочи после драки с другим мужчиной, конфликт якобы произошел из-за оскорбления матери, сообщил знакомый юмориста.

    Экс-участник команды «Южная столица» Геворкян якобы повздорил с неким Артуром из Дагестана, тот нанес игроку КВН удар, после этого пострадавший упал с высоты в два с половиной метра, сообщает телеканал 360.

    Геворкян ударился головой и потерял сознание. По словам знакомого юмориста, пострадавший находился три дня в коме после драки, а затем умер. Собеседник добавил, что погибший был неконфликтным и далеким от драк человеком.

    Он уточнил, что начавших конфликт мужчин на улицу вывели охранники фестиваля КВН.

    Отец подозреваемого в убийстве заявил телеканалу, что конфликт якобы спровоцировал сам Геворкян, он оскорбил мать Артура и матерей его друзей, а еще он якобы бросался на людей с ножом.

    Сам инцидент произошел 18 января у гостиницы «Жемчужина» в Сочи. Подозреваемый объявлен в розыск. Его отец сказал, что не знает, где находится сын.

    Между тем в региональное следственное управление СК в своем Telegram-канале указало, что нападавший ударил мужчину по голове и телу, у того после драки диагностировали черепно-мозговую травму.

    Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

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    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

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    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

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      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

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