Эксперт: История с Apple показала, что российский закон невозможно обмануть

Юрист Виноградов объяснил оплату штрафа в миллиард рублей компанией Apple

Tекст: Евгений Поздняков

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выполнила именно то, что обязана была сделать – отреагировала на очевидное нарушение российского законодательства. Неважно, кто переступает черту: рядовой индивидуальный предприниматель или транснациональный ИТ-гигант. Имеющиеся в стране нормы ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», – сказал Вадим Виноградов, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ.

«Между тем сам факт оплаты столь значимой суммы говорит о том, что компании Apple интересен российский рынок, и она планирует продолжать свою деятельность на территории нашей страны. Соответственно, если ты хочешь работать в РФ, то соблюдение местного законодательства должно стать твоей прямой обязанностью», – подчеркивает эксперт.

«К сожалению, чтобы понять эту простую истину, компании пришлось потерять огромные деньги, хотя этого вполне можно было избежать. Отмечу, что произошедшее ставит аналогичные вопросы и по отношению к другим ИТ-гигантам, которые продолжают уклоняться от исполнения законодательства РФ», – поясняет собеседник.

«Так, Google задолжала отечественным фирмам уже более 20,3 млрд рублей. Известно, что временный управляющий уже обнаружил признаки преднамеренного банкротства. Судя по всему, компания будет продолжать попытки избежать выплат по обязательствам. Однако в этом случае наказание постигнет и ее, поскольку, как показала история с Apple, российский закон невозможно обмануть», – резюмирует Виноградов.

Ранее компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом на своем официальном сайте сообщила ФАС. Еще в 2022 году служба признала ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Фирма навязывала отечественным разработчикам приложений для iOS использование собственных платежных инструментов.

Правила App Store запрещали специалистам информировать клиентов внутри созданных ими программ о возможности перевода средств за пределами магазина американской компании. Apple настаивала на удалениях ссылок, оставленных разработчиками, для перехода на альтернативные интернет-ресурсы.

Кроме того, IT-гигант сознательно изменял функционал приложений таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. При нарушении перечисленных требований Apple не допускала размещения утилиты в App Store.

Законность штрафа ФАС в отношении американской компании еще летом признали в Верховном суде России. Ее обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Оплату необходимой суммы компания произвела еще 19 января. Все перечисленные средства поступили в бюджет РФ.