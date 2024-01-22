В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.5 комментариев
Пескова спросили о конфискации имущества за фейки об армии
Песков: Кремль пока не комментирует законопроект о конфискации имущества за фейки об армии
Работа над законопроектом о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России ведется на уровне народных избранников, что в Кремле, как правило, не комментируют, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что законопроект находится в процессе рассмотрения на уровне депутатов, поэтому пока комментировать его преждевременно, передает ТАСС.
В понедельник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество за фейки о ВС России и публичные призывы к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности.