В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?3 комментария
Стала известна причина перекрытия Босфора
Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.
Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.
По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.
Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.