Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.4 комментария
Следовавшее в Россию грузовое судно сломалось перед Дарданеллами
Следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.
По сообщению береговой охраны, грузовое судно, у которого в районе порта Кепез к югу от пролива Дарданеллы сломался двигатель во время перехода из Измира в Россию, находится под контролем центра морского движения. передает ТАСС. Судно встало на якорь в сопровождении турецких лоцмана и буксира.
Судя по информации сервисов мониторинга судов, Balkan 1 стоит на якоре возле острова Бозджаада южнее Дарданелл.
Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск, передает РИА «Новости». Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.
Ранее движение в Босфоре приостановили из-за идущего на Украину сухогруза.