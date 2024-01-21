Следовавшее в Россию грузовое судно сломалось перед Дарданеллами

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению береговой охраны, грузовое судно, у которого в районе порта Кепез к югу от пролива Дарданеллы сломался двигатель во время перехода из Измира в Россию, находится под контролем центра морского движения. передает ТАСС. Судно встало на якорь в сопровождении турецких лоцмана и буксира.

Судя по информации сервисов мониторинга судов, Balkan 1 стоит на якоре возле острова Бозджаада южнее Дарданелл.

Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск, передает РИА «Новости». Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.

Ранее движение в Босфоре приостановили из-за идущего на Украину сухогруза.