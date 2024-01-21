В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?0 комментариев
Транзит судов через Босфор приостановили
Береговая охрана: Транзит судов через Босфор с юга на север приостановлен
Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с шести утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управлении береговой охраны Турции.
По данным ведомства, транзит судов с юга на север приостановили с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) до полуночи, при этом с севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра, передает РИА «Новости». Причины решения не указаны.
Ранее в воскресенье в береговой охране сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.