Транзит судов через Босфор приостановили

Береговая охрана: Транзит судов через Босфор с юга на север приостановлен

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным ведомства, транзит судов с юга на север приостановили с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) до полуночи, при этом с севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра, передает РИА «Новости». Причины решения не указаны.

Ранее в воскресенье в береговой охране сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.