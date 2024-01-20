Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Летевший в Гонконг самолет совершил аварийную посадку на Тайване
Самолет тайваньской компании China Airlines, летевший из Тайбэя в Гонконг, в ходе полета подал сигнал бедствия и направился в аэропорт вылета, сообщила тайваньская газета «Цзыю шибао».
По данным издания, самолет Airbus A330 вылетел из аэропорта Тайбэя в 18.28 (13.28 мск) и спустя 25 минут подал сигнал о чрезвычайной ситуации, передает ТАСС. Затем воздушное судно развернулось и резко снизило высоту с 11 до 3 тыс. метров. В 19.35 (14.35 мск) самолет успешно сел в аэропорту вылета.
По данным портала Nownews, причиной аварийной посадки стала разгерметизация корпуса самолета. В результате инцидента никто не пострадал.
Накануне самолет авиакомпании «Победа» рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в Новосибирске.