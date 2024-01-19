Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.33 комментария
Самолет «Победы» Москва-Кемерово аварийно сел в Новосибирске
Самолет авиакомпании «Победа» рейса Москва-Кемерово совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Кемерово, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска, причиной стала техническая неисправность.
Сейчас самолет отстранен от полетов, новый борт ожидают 179 пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура на своем официальном сайте.
Отмечается, что самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево. Характер неисправности не уточняется.
«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что аэропорт в Архангельске временно закрыли из-за застрявшего в сугробе самолета Як-42 авиакомпании «Арктика». После посадки авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.