Кириенко встретился с участниками семейного форума «Родные – Любимые»

Tекст: Валерия Городецкая

В павильоне «Регионы России» Кириенко присоединился к участникам трека «Знатоки Родины» конкурса «Династии России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, Конкурсанты познакомили гостей выставки с традициями своих регионов, рассказали о культурных и исторических особенностях своей малой родины.

Своей историей поделилась многодетная семья Сергиенко-Елисеевых из Луганской Народной Республики. Мама – Марина Сергиенко – учитель истории и обществознания, а ее супруг Василий Елисеев служит в зоне специальной военной операции.

В ходе экскурсии Сергиенко рассказала, что в их семье пятеро детей, они занимаются в детской школе искусств и активно участвуют в Движении Первых. Семья исполнила песню, посвященную луганской земле.

Сергей Кириенко также побывал в Доме российской кухни, где в рамках конкурсного трека «Семейные рецепты» проходили соревнования по приготовлению традиционных блюд. Семья Вотинцевых из Удмуртии угостила посетителей выставки национальным блюдом – перепечами с капустой. Вместе с Вотинцевыми перепечи готовила семья Корякиных, в которой воспитываются пятеро детей.

В Доме молодежи, где в рамках форума «Родные – Любимые» проходит конкурсный трек «На все руки мастер», гостей встретила многодетная семья Бичевиных из Иркутской области. В семье девять детей и на форум они приехали все вместе.

Глава семьи с 48-летним стажем из Адыгеи Заурбий Зехов рассказал, что его большая и дружная семья в прошлом году победила в одной из номинаций регионального этапа конкурса «Семья года».

Кириенко поблагодарил семьи за активное участие в форуме, творческие выступления и трогательные истории.