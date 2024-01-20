И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.52 комментария
СМИ: При обстреле Дамаска погиб член КСИР Ирана
Член Корпуса стражей исламской революции погиб в результате удара Израиля по Дамаску, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.
Сообщается, что другие люди получили ранения в результате удара, передает РИА «Новости».
По данным агентства, многоэтажное здание использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии. После удара оно было полностью разрушено.
Ранее сообщалось об ударе по жилому дому в столице Сирии.