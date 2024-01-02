Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в возрасте 100 лет
Известный советский политический деятель, чрезвычайный и полномочный посол СССР и России Георгий Тер-Газарянц умер на 101-м году жизни, сообщили в Союзе армян России (САР).
В сообщении САР уточняется, что Тер-Газарянц умер 31 декабря. Он был легендарной личностью, фронтовиком, был чрезвычайным и полномочным послом СССР и России, передает ТАСС.
Георгий Тер-Газарянц родился 10 марта 1923 года. В 1970-е и 1980-е годы работал послом СССР в Сенегале, а затем в Зимбабве.