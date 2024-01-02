Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада

Tекст: Вера Басилая

Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».

Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.

Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.