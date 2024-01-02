Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.4 комментария
Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада
Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада
Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, придется рассчитывать на другой сценарий конфликта, который мы не планировали, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.
Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».
Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.
Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.