  • Новость часаПВО сбила восемь украинских ракет над Белгородской областью
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    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Минобороны сообщило об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области
    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    25 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    2 января 2024, 16:24

    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада

    Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, придется рассчитывать на другой сценарий конфликта, который мы не планировали, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

    Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».

    Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.

    Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.

    2 января 2024, 04:28
    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»

    Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи

    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Как свидетельствуют записи радиоперехватов раненых украинских военных, в вооруженных силах Украины произошла массовая акция нескольких подразделений, отказавшихся от выполнения боевых задач, сообщают информационные агентства.

    Один из раненых, рассказывая о ситуации в подразделении, сообщил, что «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». Такая ситуация наблюдается, по его словам, сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Отправившиеся на задание понесли тяжелые потери, а уже следующая группа украинских военных «отказалась», передает РИА «Новости».

    «Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла, – сказал военный. – А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – «двухсотый», «трехсотый» – а что, зачем (непонятно), они же раскиданные все. А пятая отказалась».

    Другой военный сообщил, что украинское командование велит «быть на месте» всем легкораненым – «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже».

    Напомним, командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказов.

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    2 января 2024, 10:55
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    @ t.me/zhogaartem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал об обстоятельствах гибели в Мариуполе Героя России генерал-майора Владимира Фролова.

    Как написал Жога в своем Telegram-канале, 25 декабря указом президента России Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Владимир Фролов.

    Жога рассказал, что об обстоятельствах смерти замкомандующего 8-й армии, который героически погиб в марте 2022 года, стало известно по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Ситуация была непростой, этот завод – мощный укрепрайон. По его словам, Фролов всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами, причем враг знал, кто перед ним, и пытался взять его живым, поскольку офицер такого ранга может много рассказать и много стоить при обмене.

    Жога рассказал, что живым Фролов не сдался, он использовал все имевшееся оружие, получил множественные ранения и погиб от пули снайпера.

    Пленный противник говорил про Фролова с уважением: «Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца». Когда ВС России овладели заводом, пленные морпехи ВСУ показали место захоронения генерала. По слова Жоги, Фролов всегда говорил: «Я сын солдата Великой Отечественной войны», поэтому жизнь простого бойца была для него на первом месте.

    Напомним, 16 апреля 2022 года в Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

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    1 января 2024, 17:56
    Москва пообещала неотвратимое наказание за атаку ВСУ на Донецк

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД выступил с заявлением в связи с очередной террористической атакой киевского режима на российский город Донецк, в котором пообещал, что все виновные в теракте понесут неотвратимое наказание.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.

    В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.

    В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.

    Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.

    «Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.

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    2 января 2024, 06:11
    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного

    Financial Times заявила, что слова Залужного о «тупике» на фронте привели в ярость Зеленского

    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте «зашла в тупик», привело в ярость президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    Как пишет Financial Times, «тупик» – это «запретное слово в правительственных кругах». Отмечается, что в целом Залужный «оставался в стороне от внимания СМИ» и его интервью Economist стало редким исключением. Также Financial Times пишет, что ни военное, ни политическое руководство Украины не хотят нести ответственность за массовый призыв украинцев на фронт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с мнением главкома.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 02:58
    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной

    Отставной полковник СБУ Стариков заявил о множестве российских спутников-шпионов над Украиной

    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной
    @ Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной полковник СБУ Олег Стариков утверждает, что Россия создает над Украиной спутниковую группировку для борьбы с HIMARS и другими западными ракетными системами.

    Стариков заявил, что Россия «запустила большое количество спутников-шпионов», которые «берут» вспышку запускаемой ракеты. По его версии, задачу на запуск спутников поставил лично глава российского государства Владимир Путин. Стариков сказал, что спутники «висят над территорией Украины» и «получают развединформацию». Он обеспокоен тем, что эти спутники позволят России перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, передает РИА «Новости».

    В конце декабря с космодрома Плесецк запустили два военных спутника за неделю. В ноябре запущенный с Плесецка военный спутник также был выведен на орбиту. 27 октября ВКС также запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения.

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    2 января 2024, 11:43
    Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области

    Минобороны: Аварийный сход авиабоеприпаса произошел в Воронежской области

    Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению ведомства, около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над Петропавловкой в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях, в которых повреждены остекление, кровля и несущие конструкции.

    По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

    Гусев добавил, что после окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба.

    «Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области – в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», – написал Гусев.

    Напомним, в апреле 2023 года Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

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    2 января 2024, 09:53
    В Киеве в пятый раз за сутки прогремели взрывы
    В Киеве в пятый раз за сутки прогремели взрывы
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы вновь произошли в Киеве, сообщает агентство РБК-Украина.

    Согласно сообщению агентства, с полуночи взрывы в украинской столице звучат в пятый раз, передает ТАСС.

    Ранее телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в нескольких районах Киева после многочисленных взрывов.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

    Коментарии (29)
    2 января 2024, 13:27
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщили СМИ.

    Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», рекордное количество «Кинжалов» «несется к Киеву», в небо поднимались МиГ-31 и Ту-95, передает «Российская газета».

    Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что с полуночи взрывы в Киеве звучали пять раз.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

    Коментарии (41)
    1 января 2024, 17:05
    Украинцев начали мобилизовывать с горнолыжных курортов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектации – военкоматов) проводят мобилизацию на горнолыжных курортах закарпатской области, сообщают очевидцы.

    Среди отдыхающих на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области 1 января заметили военкомов, пишут местные группы и публикуют это видео, передает RT.

    Ранее в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации, такое решение принял горсовет.

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    2 января 2024, 03:31
    Задержаны подозреваемые в нападении на участников СВО в Челябинске
    Задержаны подозреваемые в нападении на участников СВО в Челябинске
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Антон Антонов

    В Челябинской области установлены и задержаны трое фигурантов, подозреваемых в совершении хулиганских действий в отношении участников специальной военной операции и их жен, сообщил СК.

    Один из задержанных несовершеннолетний, сообщил СК в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске, одному из участников спецоперации «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

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    1 января 2024, 20:06
    Экс-сотрудник ЦРУ заявил о способности России освободить Одессу

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил о способности России освободить Одессу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия способна освободить Одессу, если это потребуется, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Комментируя слова ведущего о том, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно, Джонсон заметил, что ВС России уже начали это делать и сейчас прощупывают почву, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, российская армия обладает достаточным количеством военнослужащих, проходящих всю необходимую подготовку, в то время как киевский режим лишь хватает людей на улице и отправляет их неподготовленными на фронт.

    Джонсон добавил, что при этом западные поставки уже подходят к концу, а новых пакетов помощи для Украины пока и не предвидится.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.

    Коментарии (17)
    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

    Коментарии (12)
    2 января 2024, 13:29
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    @ Oleksii Chumachenko/Reuters

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Поставленная цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Кроме предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА, ремонтирующих вооружение и технику ВСУ, удар также пришелся по местам хранения поставляемых киевскому режиму западными странами ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    Он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.

    Отметим, что в конце прошлого года ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 03:59
    Зеленский попросил ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту

    Зеленский захотел «разрушить» Крымский мост с помощью ракет Taurus немецкого производства

    Зеленский попросил ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту
    @ WELT Documentary/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженным силам Украины нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По словам президента Украины, «Россия должна знать», что для ВСУ «это военный объект». Зеленский заявил, что «скорость достижения успеха» украинскими войсками зависит от военной помощи Запада, пишет Economist.

    Напомним, издание пишет, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий. В октябре сообщалось, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

    Коментарии (18)
    2 января 2024, 05:13
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы и пожары произошли в Киеве и Николаеве, сообщили киевский мэр Виталий Кличко и мэр Николаева Александр Сенкевич.

    Кличко заявил, что в городе сработали средства ПВО, обломки упали в Деснянском районе, начался пожар. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе. Сенкевич также заявил о пожаре в Николаеве после падения обломков, передает ТАСС.

    В понедельник в столице Украины также произошли взрывы.

    Коментарии (6)
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