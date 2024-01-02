В Израиле скончался экс-глава «Моссад»

Путин вручил бойцам СВО необычные награды

Начиная встречу с бойцами – представителями разных видов ВС с разных участков боевого соприкосновения, Путин заметил, что это будет общение «если не семейное, то бытовое, дружеское».

«Исхожу из того, что мы с вами спокойно пообщаемся, вы мне расскажете, как идет боевая работа», – цитирует его ТАСС.

Президент также попросил передать новогодние поздравления и наилучшие пожелания от него во все подразделения, где служат бойцы.

Он рассказал, что лично думал над тем, что подарить военнослужащим на встрече. «Все вы награждены государственными наградами, но у нас встреча все-таки дружеская, в такой обстановке государственные награды не вручаются. Нужно или в боевой обстановке вручать, или совсем в торжественной. Ни того, ни другого нет, поэтому награды будут вручены позже», – пообещал он.

«Тем не менее я подумал: как же мы с вами встретимся, вы едете (издалека), тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится», – выразил надежду Путин. После чего заметил, что «не пахнет пока Новым годом», затем в зал занесли шампанское. «С Новым годом!» – поздравил бойцов глава государства.

Ранее в понедельник Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии.