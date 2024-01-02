Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.2 комментария
В Израиле скончался экс-глава «Моссад»
В Израиле скончался глава «Моссад» во время войны Судного дня Цви Замир
В Израиле на 99-м году жизни скончался экс-глава службы внешней разведки «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году, сообщила канцелярия израильского премьера.
По сообщению канцелярии, сегодня ночью скончался четвертый глава «Моссада» (1968–1974 годов) Цви Замир, в годы пребывания которого на посту проводилась масштабная деятельность, направленная на борьбу с военной угрозой Израилю, кульминацией которой пришлась на начало войны Судного дня, передает РИА «Новости».
В офисе премьера отметили, что под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.
Как отметили в канцелярии, под руководством Замира «Моссад» завербовал множество источников, самым известным из которых был агент, действовавший под псевдонимом Ангел, с которым он лично участвовал в анализе информации, полученной накануне войны Судного дня и «драматического предупреждения о ее начале», отметили в канцелярии.
Ранее Израиль рассекретил документы о теракте на мюнхенской Олимпиаде.