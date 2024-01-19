Эксперт увидел в новом сериале о молодежи «Клипот» классический русский философский конфликт

Политолог Данюк: «Клипот» – это сериал о том, как бунтарями становятся от скуки и гордыни

Tекст: Олег Исайченко

«Клипот» – это интерпретация романа Достоевского «Бесы», рассказывающая о фрондирующей золотой молодежи в провинциальном городе. Достаточно узнаваемый сюжет. Это переосмысление Достоевского в новой реальности, то есть не прямое прочтение, а некая аллюзия на «Бесов», – пояснил Никита Данюк, политолог, член комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию.

«В фильме показан классический русский философский конфликт между государством и фрондирующей молодежью в современных реалиях. Эта история о том, как бунтарями становятся от скуки и гордыни, не имея цельного мировоззрения. Мы видим показную оппозицию всему и вся, тем более традиционным и консервативным явлениям, государству, вере, религии, старшему поколению», – указал он.

«Причем это не глубокая принципиальная позиция, основанная на каком-то философском осмыслении, а просто следование чужой указке. «Ты харизматичный, ты скажешь любую чушь, и они идут исполнять». Это, собственно, цитата о главном герое, который провоцирует на действия всю остальную группу», – пояснил собеседник.

«Конечно, «Клипот» отвечает на вопрос, что вырастает из детей, которым дали все, у которых нет никаких материальных проблем, все базовые потребности закрыты, но нет самого главного – любви. Это история о конфликте отцов и детей, о психологии молодых, кто их ведет, куда, могут ли родители как-то уберечь их от неправильной дороги. Действительно, легко соблазнить людей, которые не знают, чего хотят», – отметил он.

«И возникает важный вопрос – кому сейчас нужны нравственные ориентиры? Ориентиры нужны самой молодежи. А давать эти ориентиры может только семья, государство, или, если речь идет о религии – церковь. Поэтому «Клипот» – это история о том, что вера – один из главных ориентиров, который ведет к свету, к прощению и надежде, а также помогает выйти из глубокого мрака и самообмана», – считает Данюк.

«Отдельно отмечу: здорово, что в фильме задействовано очень много молодых лиц, это еще не распиаренные таланты. В нашей российской киноиндустрии очень много талантливой молодежи», – резюмировал собеседник.

напомним, в России начался показ сериала «Клипот» о молодых оппозиционерах, задумавших совершить теракт. Кинопроект снят режиссером шоу «Солдаты» и «Спящие-2» Сергеем Арлановым при поддержке Института развития интернета.

По сюжету, дочь губернатора Катя Томберг, которую играет Полина Ауг, художница Черна (Женя Евстигнеева), анархист, антифашист и оппозиционный активист Павел (Олег Гаас), администратор оппозиционных Telegram-каналов Герман (Иван Мулин), а также недавно вернувшийся на родину «мажор с престижным зарубежным дипломом» Раевский (Евгений Романцов) решают выступить против власти в выдуманной Покровской области.

Герои сериала считают, что региональные силы погрязли в коррупции, лжи и фальши. Чтобы бороться с несправедливостью, они организуют подпольную группу под названием «Клипот», которая собирает компромат на чиновников и устраивает провокации, которые с каждым разом становятся все более жесткими. В итоге появляется оружие, проливается кровь.