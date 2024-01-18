Вышел сериал про оппозиционную российскую «золотую молодежь»

Вышел сериала «Клипот» про молодых оппозиционеров

По сюжету, дочь губернатора Катя Томберг, которую играет Полина Ауг, художница Черна (Женя Евстигнеева), анархист, антифашист и оппозиционный активист Павел (Олег Гаас), администратор оппозиционных Telegram-каналов Герман (Иван Мулин), а также недавно вернувшийся на родину «мажор с престижным зарубежным дипломом» Раевский (Евгений Романцов) решают выступить против власти в выдуманной Покровской области, сообщает «Лента.ру».

Герои сериала считают, что региональные силы погрязли в коррупции, лжи и фальши. Чтобы бороться с несправедливостью, они организуют подпольную группу под названием «Клипот», которая собирает компромат на чиновников и устраивает провокации, которые с каждым разом становятся все более жесткими. В итоге появляется оружие, проливается кровь.

По данным портала «Кинопоиск», пока снят один сезон сериала «Клипот».