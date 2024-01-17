Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
Путин сообщил о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства. В среду российский лидер провел встречу с сопредседателями избирательного штаба.
«У нас еще предстоит встреча с доверенными лицами. <…> Здесь дело даже не в напутствии, а в обмене информацией, мнениями, предложения какие-то. Люди очень достойные, опытные, они уважаемые в обществе. Это должна быть предметная встреча с предметным обсуждением вопросов, которые общество интересуют», – передает его слова ТАСС.
Одна из сопредседателей, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко сказала президенту: «Очень хотели вас об этом попросить, если график вам позволит, в конце месяца [такую встречу провести]».
Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта.