Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и социального обоснования, справедливости, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Но без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны быть экономически и социально обоснованными, справедливыми с социальной точки зрения», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что во вторник вечером обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным ситуацию в экономике.