«Русагротранс»: Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

Tекст: Ольга Никитина

Так, в период с 1 июля по 31 декабря прошлого года экспорт зерновых с учетом зернобобовых и муки составил почти 39 млн тонн – на 19% выше предыдущего максимума в 32,7 млн тонн, достигнутого в сезоне 2020–2021, передает РИА «Новости».

Объем вывоза пшеницы, согласно приведенным данным, составил 27,6 млн тонн – на 3,8% больше рекорда трехлетней давности. Экспорт твердой пшеницы к началу декабря, когда в России ввели запрет на ее вывоз, достиг 720 тыс. тонн (для сравнения: за весь прошлый сезон показатель составил 200 тыс. тонн).

Россия экспортировала 5 млн тонн ячменя – на 27% больше рекорда сезона 2020–2021 в 3,95 млн тонн, а также 3 млн тонн кукурузы (предыдущий рекорд составлял 2,3 млн тонн в 2017–2018 с/х году).

Объем поставок муки в пересчете на зерно составил 800 тыс. тонн в сравнении с 530 тыс. тонн в прошлом сезоне, а зернобобовых – 2,1 млн тонн, в 2,6 раза выше вывоза за июль – декабрь 2022 года.

Напомним, урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов ранее оценили в 147 млн тонн, в том числе около 95 млн тонн пшеницы.