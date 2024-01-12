Стал известен объем урожая зерна в России

Абрамченко: Россия в 2023 году предварительно собрала 147 млн тонн зерна, 95 млн тонн пшеницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в чистом весе прогноз пока на уровне 147 млн тонн зерна, в том числе порядка 95 млн тонн пшеницы, передает РИА «Новости». Абрамченко добавила, что новые регионы России «в этом году собрали 4,8 миллиона тонн», добавила, отвечая на вопрос про их вклад в общий урожай.

По ее словам, правительство обеспечило в новых регионах реализацию всей госпрограммы по развитию сельского хозяйства и прежде всего было решено поддержать производителей молока, хлеба, овощей, зерновых и по этим направлениям доводило средства федерального бюджета на поддержку производства.

Абрамченко подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году был получен очень хороший результат по зерну, при этом «не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах.