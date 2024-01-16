На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Пакистан предупредил о последствиях удара Ирана по своей территории
Удар иранских вооруженных сил по пакистанской территории может иметь последствия, заявило пакистанское министерство иностранных дел.
Удар ВС Ирана по территории Пакистана – это нарушение воздушного пространства страны, это может повлечь за собой последствия, заявил пакистанский МИД, передает ТАСС.
При ударе погибли двое детей, добавили в ведомстве.
Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что иранские военные атаковали два штаба террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Удар, согласно этим данным, наносился с помощью беспилотников и ракет.