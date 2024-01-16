На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Более половины россиян выступили за отказ от книг Акунина
ВЦИОМ: Большинство россиян поддержали отказ от книг Акунина
Большинство россиян (69%) в той или иной степени поддерживают приостановку печати и продажи книг Бориса Акунина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, настоящее имя Григорий Чхартишвили), следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отказ от книг Акунина на фоне его высказываний поддерживают 7 из 10 россиян (69%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью («точно правильное решение» – 48%), говорится на сайте ВЦИОМ.
При этом почти в одинаковой степени в правильности отказа от книг писателя убеждены те, кто их смотрел в экранизации, а также те, кто не знаком с творчеством Акунина (63% и 71% соответственно).
Между тем 19% опрошенных считают приостановку выпуска и продажи книг Акунина неправильным.
Опрос показал, что 23% опрошенных читали произведения Акунина, еще 57% – нет.
По данным исследования, о проукраинской позиции писателя знают 60% россиян, знакомых с его творчеством».
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 23 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили против него уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России.
Ученый-правовед, заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил газете ВЗГЛЯД, что несмотря на внесение Акунина в список террористов и экстремистов, его произведения можно свободно читать в общественных местах, хранить дома или в библиотеках, продавать и экранизировать.