Юрист разъяснил, что делать с книгами признанного экстремистом Акунина

Tекст: Татьяна Косолапова

«До тех пор, пока книги Акунина не признаны экстремистскими, их можно читать в любых общественных местах, в том числе в метро, их могут хранить и выдавать для чтения библиотеки, их можно покупать и хранить дома – все, что угодно. Ответственности за это никакой нет. В частности, не запрещается продажа данной литературы на интернет-площадках и из рук в руки», – говорит Соловьев.



Юрист подчеркивает, что порядок принятия какой-либо литературы экстремистской установлен законом о противодействии экстремистской деятельности: сначала подается соответствующий иск прокурора, проводится экспертиза, далее суд принимает решение, а затем, если произведение было признано экстремистским, информация об этом поступает в федеральный реестр. После такой процедуры все книги изымаются и конфискуются.

«На экранизации произведений Акунина, пока они не признаны экстремистскими, также никакого запрета пока нет», – уточняет собеседник. При этом он призывает отделять положительный образ героя, который создал писатель, от самого автора.

«Хотя, если сейчас вчитаться в некоторые произведения, то, с моей точки зрения, там можно найти уже зарождающиеся ростки русофобии, его негативного отношения к русской государственности и вообще к патриотическому движению», – считает Соловьев.

Ранее писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили) внесли в список террористов и экстремистов, а также возбудили против него уголовное дело по двум статьям – за оправдание терроризма и распространение ложной информации о ВС России. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Минюсту также внести писателя в реестр иноагентов.

В рамках уголовного дела в издательстве «Захаров», которое имеет эксклюзивное право издавать книги Акунина о приключениях Эраста Петровича Фандорина, прошли обыски. А Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману писателя, запланированные на зиму и весну.