Министра обороны США Остина выписали из больницы

Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

«Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

«Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

«Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

«Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

«Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.